Москва
Найти подруг!

фото пользователя Merovef
прогуляться, перекусить

Погулять, поговорить, выпить кофе, сходить на выставку, разделить впечатления :) Желательно предварительно немного пообщаться в сети.

От пользователя @Merovef

46 участников
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