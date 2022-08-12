Погулять, поговорить, выпить кофе, сходить на выставку, разделить впечатления :) Желательно предварительно немного пообщаться в сети.

От пользователя @Merovef

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Москва → Другое Ищу друзей,чтоб говорить о всем и ни о чем :)

Москва → Другое Грустно и одиноко

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

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