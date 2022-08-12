Москва
Найти подруг!
прогуляться, перекусить
Погулять, поговорить, выпить кофе, сходить на выставку, разделить впечатления :) Желательно предварительно немного пообщаться в сети.
От пользователя @Merovef
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