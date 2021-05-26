Москва
найти подруг
прогуляться, перекусить
За живое общение. Поэтому предлагаю не тянуть и пойти в кафе, кальянную или на выставку ✨
От пользователя @Anastasia.Safi
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