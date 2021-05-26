За живое общение. Поэтому предлагаю не тянуть и пойти в кафе, кальянную или на выставку ✨

От пользователя @Anastasia.Safi

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Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Вечером в клуб на пару часиков. Поболтать за коктейлем🥰

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