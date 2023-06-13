Москва
Найти папика
прогуляться, перекусить
От пользователя @Mashenka2662
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕
Москва → Другое
Возраст 36+-
Москва → Другое
Пошли на свидание??
Москва → Другое
За любой движ
Москва → Другое
Погулять где-нибудь в Москве
Москва → Другое
Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
Москва → Другое
Сходить на Cinema Orchestra Medley
Москва → Другое
Ищу подруг🧘🏻♀️
Москва → Другое
Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃♀️
Москва → Другое
Велкам обсудить со мной Хауса, Мстителей, PostHardcore и игры))
Москва → Другое
Найти подругу 🥹
Москва → Другое
Какую породу кошки посоветуете завести?
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!