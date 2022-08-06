прогуляться, перекусить

От пользователя @Deniska80

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Москва → Другое Поболтаем обо всем на свете ?

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Совсем тут тихо)) с кем пообщаться можно по гулять кальян 🍷🍱🍕

Москва → Другое Гулять и болтать о женском😁🫶🏻

Москва → Другое Сходить на Cinema Orchestra Medley

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Как так получилось, что в таком большом городе, так много одиноких?

Москва → Другое погулять по Москве,сходить на летние веранды

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