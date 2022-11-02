Москва
Найти новых друзей
Всегда остаюсь оптимисткой. Верю в людей и мечтаю познакомиться с достойныыми людьми,в частности девочками, которые нуждаются в поддержке
Всегда есть о чем поговорить, а если нет — умею интересно молчать.😁
Психолог, которому тоже нужна психологическая поддержка.
Думаю,сможем найти точки соприкосновения,поддержу в любой момент☺️остальное обсудим в лс,обнимаю😁
аниме-❌
🏳🌈-❌
От пользователя @Dayana07
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