Всегда остаюсь оптимисткой. Верю в людей и мечтаю познакомиться с достойныыми людьми,в частности девочками, которые нуждаются в поддержке Всегда есть о чем поговорить, а если нет — умею интересно молчать.😁 Психолог, которому тоже нужна психологическая поддержка. Думаю,сможем найти точки соприкосновения,поддержу в любой момент☺️остальное обсудим в лс,обнимаю😁 аниме-❌ 🏳‍🌈-❌

От пользователя @Dayana07

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