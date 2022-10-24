Было бы здорово найти близких по духу людей, с которыми можно было бы и погулять, и сходить куда-нибудь, и просто поговорить за жизнь😊

От пользователя @KseNikA

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Москва → Другое Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку

Москва → Другое Проект по Психологи Отношений

Москва → Другое Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Буду рада найти людей для общения в новом городе😊

Москва → Другое Подружиться, все подробности в анкете

Москва → Другое Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

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