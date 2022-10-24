Москва
Найти новых друзей

фото пользователя KseNikA
прогуляться, перекусить

Было бы здорово найти близких по духу людей, с которыми можно было бы и погулять, и сходить куда-нибудь, и просто поговорить за жизнь😊

От пользователя @KseNikA

55 участников
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