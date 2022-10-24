Москва
Найти новых друзей
прогуляться, перекусить
Было бы здорово найти близких по духу людей, с которыми можно было бы и погулять, и сходить куда-нибудь, и просто поговорить за жизнь😊
От пользователя @KseNikA
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Го пить кофе или гулять
Москва → Другое
Найти подруг/у
Москва → Другое
Ищу подруг! Прогуляться, сходить в кино,кафе,бар 😃💃
Москва → Другое
Общения дружба
Москва → Другое
Подружиться, все подробности в анкете
Москва → Другое
Буду рада найти людей для общения в новом городе😊
Москва → Другое
Найти новые знакомства, общение
Москва → Другое
Найти подружек, ибо надо о многом поговорить
Москва → Другое
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Москва → Другое
Проект по Психологи Отношений
Москва → Другое
хочется простого человеческого
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!