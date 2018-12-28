пообщаться

От пользователя @Winter

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Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

Москва → Другое Ищу партнёра по активным вечерним прогулкам, в выходные дни.

Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Пообщаться с друг другом

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

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