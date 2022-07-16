Москва
Найти компанию для совместных велопрогулок
прогуляться, перекусить
Покатаемся по новым маршрутам пару часиков, перекусим может шаурмой
От пользователя @Benedict
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