прогуляться, перекусить

От пользователя @Maxim0

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Москва → Другое Найти игроков для ролевых игр

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Однодневные путешествия на велосипеде по Подмосковью

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Для 32+) Парк Горького🌳 или Речной вокзал⛴️ день вместе выберем)

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