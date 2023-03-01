пообщаться

От пользователя @6_IVAN_9

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Москва → Другое Поиграть в streetball на рижке во второй половине дня

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

Москва → Другое Познакомиться с классными людьми :)

Москва → Другое сходить в боулинг, на картинг, сыграть в настольный теннис

Москва → Другое Ищу подруг погулять, посидеть на верандах

Москва → Другое Поиграем в кс или другие игры 👺

Москва → Другое Ищу тебя, подруга💥

Москва → Другое Найти друзей для общения

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