прогуляться, перекусить

От пользователя @Slava_Aleksiev

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Москва → Другое Прогулка в новом году

Москва → Другое Давайте знакомиться, вдруг ещё встретимся потусим в Москве :)

Москва → Другое Пообщаться онлайн, потому что разучилась общаться с новыми людьми

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Все начинается с малого

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

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