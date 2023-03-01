пообщаться

От пользователя @11XtaZ11

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Москва → Другое Ищу подругу , которая умеет дружить)🤍

Москва → Другое Ищу компанию: Погулять, поболтать, посидеть на летней веранде.

Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое Позагорать на пляже Серебряного бора

Москва → Другое Бар. Танцы. Караоке. Отвлечься от будней. Забыть бывшего;))такая тема😂

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

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