Играть ночью в разные игры, и стримить их не одному.

От пользователя @Mifer

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Сходить в кальянную 🤍

Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Сходить на стендап, выпить пива, похихикать и подружиться 🫶🏻

Москва → Другое Найти новые знакомства и общение

Москва → Другое Ищу интересных веселых людей, с которыми общались бы на разные темы 😌

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!