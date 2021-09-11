Москва
Найти друзей
пообщаться
От пользователя @Nati
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом
Москва → Другое
Обсудить историю из жизни
Москва → Другое
Прогуляться, сходить в какое-нибудь кафе или бар, а так же на выставку
Москва → Другое
Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
Москва → Другое
Поболтать в телеге)
Москва → Другое
Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍
Москва → Другое
Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang
Москва → Другое
Пообщаться с друг другом
Москва → Другое
Общение, дружба
Москва → Другое
Прогуляться/посидеть в баре 🍻
Москва → Другое
Ищу подругу ✨ ☺️для дальнейшей дружбы, общения 💃🏼
Москва → Другое
Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!