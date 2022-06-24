Москва
Найти друзей
прогуляться, перекусить
От пользователя @Maru88
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Екатеринбург
Москва → Другое
Может поговорим?
Москва → Другое
Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.
Москва → Другое
Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Москва → Другое
Общение ради настроения)
Москва → Другое
прогуляться по мск)
Москва → Другое
Найти подружек
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Гулять по Москве, ищу новое окружение
Москва → Другое
Женское комьюнити
Москва → Другое
Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️
Москва → Другое
Прогуляться по Artplay и попить кофе.
Хочешь найти новых друзей в городе Екатеринбург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Екатеринбург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!