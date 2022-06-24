прогуляться, перекусить

От пользователя @Maru88

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Москва → Другое Прогуляться по Artplay и попить кофе.

Москва → Другое Гулять, ходить по кафешкам и круто проводить свободное время☺️

Москва → Другое Гулять по Москве, ищу новое окружение

Москва → Другое прогуляться по мск)

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Москва → Другое Хочется найти того, с кем можно потерять счет времени)

Москва → Другое Найти подруг,для общения,вместе посещать рестораны,выставки,кино и тд.

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