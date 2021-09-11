Москва
Найти друзей
другое
От пользователя @DarkLord
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Активное времяпровождение ✨
Москва → Другое
Хочу найти подругу👯♀️
Москва → Другое
Найти подружек, ибо надо о многом поговорить
Москва → Другое
Найти подруг🌹и друзей⭐️
Москва → Другое
Ищу подругу выпить вина 😅
Москва → Другое
Ищу напарника для Mobile Legends Bang Bang
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Сходить на прогулку покататься на велосипедах
Москва → Другое
Ищу друзей
Москва → Другое
Завести новых друзей 🐰
Москва → Другое
Хочу найти подругу🐁
Москва → Другое
Поговорить
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!