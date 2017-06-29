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От пользователя @Viku

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Москва → Другое Погулять где-нибудь в Москве

Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Сходить в кино или в рестик

Москва → Другое Прогуляться в парке, сходить в бар или на какое-нибудь мероприятие

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Я в декрете ищу подруг)

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

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