Москва
Найти друга который смотрит ДжоДжо
прогуляться, перекусить
От пользователя @Joseph_Jostar
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Гоу гулять
Москва → Другое
Привет ищу лучшего друга
Москва → Другое
пообщаемся?🧸
Москва → Другое
Погулять, сходить на выставку, потусить 💃💃💃
Москва → Другое
Я хочу просто поговорить, и подружиться
Москва → Другое
Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения
Москва → Другое
Выпить и отдохнуть
Москва → Другое
Прогуляемся?
Москва → Другое
Кто хочет на бесплатную диагностику к бизнес психологу?🔥
Москва → Другое
Сходить потусить, классно провести время
Москва → Другое
Грустно и одиноко
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!