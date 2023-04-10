Хотела бы найти друга, с которым можно болтать, гулять, веселиться!

От пользователя @Yana13

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Москва → Другое Хочу найти девочку, которая будет рада стать хорошим другом

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Обсудить рестораны в Москве

Москва → Другое Я хочу по болтать , подружиться

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое У меня есть необычная просьба. Сыграем.. в гвинт?

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