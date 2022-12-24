Москва
Найти человека, который работает удаленно.
Хотелось бы пообщаться с людьми, которые перешли на удалённую работу (полностью или частично). Кем вы работаете? Сложно было перейти на такой формат? Вы путешествуете?
От пользователя @Sakuraianuri
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
В чем измеряется ваше время?
Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)
Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
Полюбоваться парком Хуамин
познакомиться
Прогуляемся?
Вейксерфинг
Ищу подругу выпить вина 😅
Всем привет
Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами
Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать
Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!