Хотелось бы пообщаться с людьми, которые перешли на удалённую работу (полностью или частично). Кем вы работаете? Сложно было перейти на такой формат? Вы путешествуете?

От пользователя @Sakuraianuri

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Москва → Другое Всем привет

Москва → Другое Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое В чем измеряется ваше время?

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!