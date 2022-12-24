Москва
Найти человека, который работает удаленно.

фото пользователя Sakuraianuri
пообщаться

Хотелось бы пообщаться с людьми, которые перешли на удалённую работу (полностью или частично). Кем вы работаете? Сложно было перейти на такой формат? Вы путешествуете?

От пользователя @Sakuraianuri

4 участника
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