Найти ровесников для походов на выставки и другие мероприятия

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Привет, мои будущие подруги! Мне 37 лет, есть любимая работа и не менее любимая семья (муж, дети, собака), а друзей катастрофически мало. Живу в Москве, работаю в центре. Я ищу инициативных ровесниц для регулярных встреч и походов куда-нибудь вместе: на выставку, в театр, новый уютный рест, прогулку или даже - не дай бог! - короткую пробежку. Со своей стороны готова предложить интересную беседу, идеи для досуга, адекватное чувство юмора, неплохой жизненный опыт в карьере и личной жизни. Хочу регулярно (пару раз в месяц) встречаться и проводить время вместе. В плане графика удобнее, наверное, вечер среды или выходного. Буду рада вашим предложениям ☺️