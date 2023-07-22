Хочу найти подруг, будем вместе посещать выставки, гулять, заходить в кафе и обсуждать что-то за чашкой кофе, делиться всем, что происходит в жизни) будет прекрасно, если у нас общие хобби найдутся

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Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

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