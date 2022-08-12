найти подруг 💘💘💘

Погулять, попускать, как в детстве, мыльные пузыри, перепробовать осенние кофейные новинки, сходить на выставку, разделить впечатления🎭Желательно предварительно немного пообщаться в сети. Хочется взаимно заряжаться приятными эмоциями и собирать копилку тёплых воспоминаний 🫂

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Девкиии, я за любой кипишь

Хочу собрать компанию ( чат в тг) для ежемесячных дружеских походов.

Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Пообщаться, может и найти свою половинку

Прогуляться в центре и перекусить в уютном месте

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