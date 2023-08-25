Найти новые знакомства, подружиться

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Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

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как на счет провести день на одной волне☺️

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Какая твоя любимая книга?)

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Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

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