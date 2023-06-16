Найти игроков для ролевых игр

собрать компанию

Мы с друзьями ведём игры по собственной фэнтезийной вселенной в духе ДнД, но со своими механиками.



По сюжету, в прошлом случилась война между двумя могущественными силами, после которой победила третья и вместе с остатками одной из сил поддерживает контроль над пострадавшей планетой. Человечество вынуждено жить в их подчинении, воюя со своими собратьям за исчезающие ресурсы, однако, пророчества предвещают значительные изменения



Нам в первую очередь нужны игроки, которым будет интересно изучать новый мир, в том числе через уникальную систему магии. Мастера тоже не помешают, особенно, если вдруг найдётся побольше желающих играть. У нас в команде трое человек, будем рады пополнению.



Играем раз в месяц примерно, а если будет много игроков и мастеров, сможем чаще. По поводу конкретных дат пишите, и если захочется просто изучить проект, тоже