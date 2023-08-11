Найти друзей, для совместных мероприятий.

Я достаточно активная, люблю кататься на велосипеде, роликах , коньках. Пешие прогулки в Москве, иногда уезжаю на выходные в близлежащие города. Театр, кино. Вобщем все, что приносит в жизни радость. С удовольствием поиграю в мафию в дружеской компании. Буду рада всем кто разделяет такие же интересы и способны составить компанию. 😊

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