Найти друзей, для совместных мероприятий.

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Москва
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прогуляться, перекусить

Я достаточно активная, люблю кататься на велосипеде, роликах , коньках.
Пешие прогулки в Москве, иногда уезжаю на выходные в близлежащие города. Театр, кино. Вобщем все, что приносит в жизни радость. С удовольствием поиграю в мафию в дружеской компании.
Буду рада всем кто разделяет такие же интересы и способны составить компанию. 😊

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