Москва
На выставку, погулять
сходить на мероприятие
От пользователя @Rambo356
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Пойти выпить
Москва → Другое
Дружить будем 💫🙌🏻☺️
Москва → Другое
Пофоткатся,прогулятся,перекусить в красивой локации😇
Москва → Другое
новые знакомства
Москва → Другое
Прогуляться в «Лесная чайная»
Москва → Другое
Наслаждаться летом в Москве в приятной компании)
Москва → Другое
Ищу подругу🤞🏽
Москва → Другое
Прогуляться по Центру Москвы. Метро Китай город
Москва → Другое
Найти новых друзей
Москва → Другое
Найти людей которым интересно реализовать свой проект по гранту
Москва → Другое
Прогуляться по центру Москвы
Москва → Другое
Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!