собрать компанию

От пользователя @mertkaya97

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое как на счет провести день на одной волне☺️

Москва → Другое Го пить кофе или гулять

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Ищу подругу для прогулки в фотогеничных местах и развития инстаграма 🎀

Москва → Другое Пообщаться и обсудить что-нибудь интересненькое)))

Москва → Другое Обсудить историю из жизни

Москва → Другое Прогуляться, пофоткаться, кафе/бар или что душе взбредёт)

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

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