пообщаться

От пользователя @Hotgerl

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Москва → Другое Будем помогать друг другу с личностным ростом (пока только онлайн)

Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое Ищу подругу для прогулок по Москве и путешествий заграницу

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

Москва → Другое Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

Москва → Другое Добавлю в уютную компанию,есть беседа в тг

Москва → Другое Посидеть в дискорде с вебками

Москва → Другое Привет) можно ли здесь познакомиться с интересным молодым человеком?)

Москва → Другое Найти подружек, ибо надо о многом поговорить

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