пообщаться

От пользователя @SergeyF1991

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое общения и, возможно, прогулок. ⚠️: не пью, не курю, не хожу по клубам

Москва → Другое Ищу прекрасного человека , который сможет стать мне другом ❤️

Москва → Другое Ищу подруг для общения и совместного досуга😊

Москва → Другое Ищу компанию прекрасных подруг для совместного отдыха

Москва → Другое Сходить на интересное мероприятие

Москва → Другое Попить кофе, в Парке Малевича. Посмеяться. Осознанного человека) друга

Москва → Другое Сходить в галерею и выпить кофе :з

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

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