на тему изучения англ. языка (если есть носитель, то просто вау), программирования (с нуля), ну или просто расширить круг общения

От пользователя @IlyaOID

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Москва → Другое по общаться

Москва → Другое Гулять и смеяться

Москва → Другое Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

Москва → Другое Пошли в телегу, поболтаем? 😉

Москва → Другое Пошли на свидание??

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

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