Москва
На тему изучения англ. языка. Также расширить круг общения

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на тему изучения англ. языка (если есть носитель, то просто вау), программирования (с нуля), ну или просто расширить круг общения

От пользователя @IlyaOID

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