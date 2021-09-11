Москва
На тему изучения англ. языка. Также расширить круг общения
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на тему изучения англ. языка (если есть носитель, то просто вау), программирования (с нуля), ну или просто расширить круг общения
От пользователя @IlyaOID
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