пообщаться

От пользователя @Irusik

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Пенная вечеринка + кино под открытым небом

Москва → Другое Погулять по району

Москва → Другое Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️

Москва → Другое Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Я хочу просто поговорить, и подружиться

Москва → Другое Пообщаться на любые темы

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

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Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

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