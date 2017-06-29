Москва
На разные темы
пообщаться
От пользователя @Irusik
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
пить кофе и фоткаться)
Москва → Другое
Пообщаться на любые темы
Москва → Другое
Я хочу просто поговорить, и подружиться
Москва → Другое
Кафе, кино, спортзал, прогулки, настолки, кальян, путешествия
Москва → Другое
Ищу подругу🌻
Москва → Другое
Обсудить ваши идеи для развития приложения
Москва → Другое
Надо пообщаться,а то работа,дом и скучные события 🤓🌈
Москва → Другое
Давай узнаем друг друга за бокалом вина ☺️
Москва → Другое
Погулять по району
Москва → Другое
Пенная вечеринка + кино под открытым небом
Москва → Другое
Пообщаться, подружиться
Москва → Другое
Найти новых друзей
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!