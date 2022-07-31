Тольятти
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От пользователя @Kosmostar
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Другие мероприятия в городе Тольятти
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Для пятничных и субботних баров
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Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок
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Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень
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Общения простое
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Прогуляться
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Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
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Гулять , тусить
Москва → Другое
Прогуляемся?
Москва → Другое
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