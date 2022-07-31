пообщаться

От пользователя @Kosmostar

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Москва → Другое Ищу друзей для веселого и позитивного времяпрепровождения☺️

Москва → Другое Поиграть в настольки

Москва → Другое Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок

Москва → Другое Для пятничных и субботних баров

Москва → Другое Прогуляться или сходить куда-нибудь 🙈

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