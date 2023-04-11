В будние дни после 18:00, в выходные в любое удобное время, главное чтобы погода была хорошая, так же можно сходить в кино (например на самый прекрасный фильм Форсаж 10 😂). Покататься на велосипеде.

От пользователя @Kavardak

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