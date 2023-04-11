Москва
На любые темы

прогуляться, перекусить

В будние дни после 18:00, в выходные в любое удобное время, главное чтобы погода была хорошая, так же можно сходить в кино (например на самый прекрасный фильм Форсаж 10 😂). Покататься на велосипеде.

От пользователя @Kavardak

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Vera22
Москва → Другое

Хочу поговорить про космос и жизнь на других планетах

маленькое фото пользователя romayak
Москва → Другое

Ищу развивающихся и создающих

маленькое фото пользователя Pterodaktel
Москва → Другое

Пошлите на масленицу 🥞☀️

маленькое фото пользователя Kerry
Москва → Другое

Для 32+) Общение в онлайн / офлайн)

маленькое фото пользователя Eva_Forever
Москва → Другое

Потусить, выпить и послушать Melodic Techno

маленькое фото пользователя Lera_A
Москва → Другое

Я в декрете ищу подруг)

маленькое фото пользователя Saida44
Москва → Другое

Обо всём на свете🙃

маленькое фото пользователя Sein_und_zeit
Москва → Другое

Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

маленькое фото пользователя Rina_Lun
Москва → Другое

Рина, 25 лет., Москва

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Ищу хороших подруг. Хорошо , если ты в отношениях. У меня есть парень

маленькое фото пользователя eshlva
Москва → Другое

хочется простого человеческого

маленькое фото пользователя Merovef
Москва → Другое

Найти подруг!

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!