Москва
На лекцию про малые народы Вьетнама

фото пользователя Ognennaya_Belka
прогуляться, перекусить

ЧТО: лекция выпускниц ИСАА МГУ, Юлии Докшиной и Анастасии Суровой.
ГДЕ: Благосфера, 1-й Боткинский пр-д, 7, стр. 1, Москва.
КОГДА: С 19:30-21:30.
Подробности и регистрация: aziatskiy-klub.timepad.ru

От пользователя @Ognennaya_Belka

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя Yana_M
Москва → Другое

Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

маленькое фото пользователя Fox_fyr
Москва → Другое

Кто живет на севере Москвы? Или в центре. Давайте общаться

маленькое фото пользователя Space
Москва → Другое

За любой движ

маленькое фото пользователя KoLL
Москва → Другое

Киноманы, срочно нужен интересный сериал)

маленькое фото пользователя Veritas
Москва → Другое

Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

маленькое фото пользователя Daria77
Москва → Другое

Говорят , в ботаническом саду МГУ распустилась сакура) хочу посмотреть

маленькое фото пользователя Mell
Москва → Другое

Тоже хочешь задружиться с кем-то интересным?

маленькое фото пользователя Jack
Москва → Другое

🎲 Поиграть в настолки в стиле мафии (новички приветствуются)

маленькое фото пользователя DianaGn
Москва → Другое

погулять по москве, болтать обо всём на свете

маленькое фото пользователя Karina_astro
Москва → Другое

Хочу красивые места, где можно погулять и вкусно покушать 😍

маленькое фото пользователя Dariiia
Москва → Другое

Гоу гулять

маленькое фото пользователя LidiMart
Москва → Другое

Прогуляемся?

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!