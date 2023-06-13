Москва
На лекцию про малые народы Вьетнама
ЧТО: лекция выпускниц ИСАА МГУ, Юлии Докшиной и Анастасии Суровой.
ГДЕ: Благосфера, 1-й Боткинский пр-д, 7, стр. 1, Москва.
КОГДА: С 19:30-21:30.
Подробности и регистрация: aziatskiy-klub.timepad.ru
От пользователя @Ognennaya_Belka
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