Москва
На каток ! Не пью не курю сорян 🤷🏻♀️
прогуляться, перекусить
Погнали на каток , ты там начнешь падать , а я тебя подхвачу , и буду твоим героем )(касается девочек ) короче на коток 🫡
От пользователя @Kirill200500
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Готова подискутировать на любую тему
Москва → Другое
Пообщаться, может и найти свою половинку
Москва → Другое
Предлагаю сходить погулять либо в клуб.
Москва → Другое
Ищу ебпнутую подругу/друга
Москва → Другое
Погулять по городу, пообщаться
Москва → Другое
Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)
Москва → Другое
Приятная компания) позитивное общение)
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)
Москва → Другое
Все начинается с малого
Москва → Другое
Поиграть в настольный теннис
Москва → Другое
Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!