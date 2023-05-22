Москва
На каток ! Не пью не курю сорян 🤷🏻‍♀️

прогуляться, перекусить

Погнали на каток , ты там начнешь падать , а я тебя подхвачу , и буду твоим героем )(касается девочек ) короче на коток 🫡

От пользователя @Kirill200500

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Москва

маленькое фото пользователя L_pub
Москва → Другое

Готова подискутировать на любую тему

маленькое фото пользователя Vika_202
Москва → Другое

Пообщаться, может и найти свою половинку

маленькое фото пользователя inna_92
Москва → Другое

Предлагаю сходить погулять либо в клуб.

маленькое фото пользователя Sliiiiiiiime
Москва → Другое

Ищу ебпнутую подругу/друга

маленькое фото пользователя Ralina
Москва → Другое

Погулять по городу, пообщаться

маленькое фото пользователя PANDA_P
Москва → Другое

Если бы сейчас с небес упала звезда, что бы ты загадал/а?)

маленькое фото пользователя MarinaGold
Москва → Другое

Приятная компания) позитивное общение)

маленькое фото пользователя is.ap
Москва → Другое

Поговорим?

маленькое фото пользователя OIEUEUE
Москва → Другое

Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

маленькое фото пользователя Blog
Москва → Другое

Все начинается с малого

маленькое фото пользователя Polyk
Москва → Другое

Поиграть в настольный теннис

маленькое фото пользователя Llnchss
Москва → Другое

Ищу подруг!да,я беременна,но не списывайте меня со счетов😄

Хочешь найти новых друзей в городе Москва?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!