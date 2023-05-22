Погнали на каток , ты там начнешь падать , а я тебя подхвачу , и буду твоим героем )(касается девочек ) короче на коток 🫡

От пользователя @Kirill200500

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