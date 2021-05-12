Москва
Мы с компанией встречаемся на выхах

фото пользователя mertkaya97
собрать компанию

Всем салют!
На выходных с друзьями собираемся прогуляться по Москве, сходить в ресторан. Все активные присоединяйтесь!🥳

От пользователя @mertkaya97

1 участник
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