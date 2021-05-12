Всем салют! На выходных с друзьями собираемся прогуляться по Москве, сходить в ресторан. Все активные присоединяйтесь!🥳

От пользователя @mertkaya97

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Москва → Другое В кино, кафе, музей, прогулка.

Москва → Другое Прогуляться по Москве,выпить кофе)

Москва → Другое составлю компанию на кофе/вино или в настолки

Москва → Другое Ищу компаньона для пробежек (в парке/в зале), ВАО 🏃‍♀️

Москва → Другое Вступай в семью❤️

Москва → Другое Ищу подружек для прогулок по паркам и интересным местам

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Ищу новые знакомства для приятного времяпрепровождения:)

Москва → Другое Простое, лёгкое общение на любые темы)

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