прогуляться, перекусить

От пользователя @VOLSHEBNIK

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Москва → Другое Очень скучно

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Поболтать в телеге)

Москва → Другое Друзья, покидайте в меня названиями хороших фильмов, пожалуйста 🎥🍿 :)

Москва → Другое Знаю место, где вкуснейший кофе☕️

Москва → Другое пить кофе и фоткаться)

Москва → Другое Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡

Москва → Другое Женский клуб 30+ для общения и посещения различных мероприятий

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