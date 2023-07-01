пообщаться

От пользователя @Besa

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Москва → Другое Я хочу найти друзей, пообщаться 💗

Москва → Другое Ищу человека с похожими интересами 🫂и взглядами

Москва → Другое Начала играть в Кроссаут. Хотелось бы найти компаньонов для игры.

Москва → Другое Хочу поныть и чтобы ныли мне😩

Москва → Другое Собираю людей в компанию для общения и весёлого времяпровождения

Москва → Другое Хочу создать круг общения в новом для меня городе ;)

Москва → Другое Ищу компанию для сплава/прогулок на сапбордах

Москва → Другое На выставку, погулять

Москва → Другое Пообщаться, посмеяться, побороть скромность и неуверенность в себе 😅

Хочешь найти новых друзей в городе Химки?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Химки, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!