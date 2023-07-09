пообщаться

От пользователя @Vdmfk

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Москва → Другое Предлагаю сходить в кинотеатр под открытым небом, кто со мной?

Москва → Другое Можно попробовать тебя пофоткать?)

Москва → Другое За любой движ

Москва → Другое подружек бы!

Москва → Другое Пойдемте в бар посидим пообщаемся, я и моя подруга ищем компанию!

Москва → Другое Погулять в парке

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