Москва
Можно устроить пикник или что-то подобное, просто active отдых
активный отдых
Хочется прогуляться, поболтать, может пикничек маленький устроить!
Хочется прогуляться, поболтать, может пикничек маленький устроить!
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От пользователя @Alinochka
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