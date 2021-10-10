Москва
Можно устроить пикник или что-то подобное, просто active отдых

фото пользователя Alinochka
активный отдых

Хочется прогуляться, поболтать, может пикничек маленький устроить!
Найти подружку/друга! NO TOXIC GUYS 🫶🏻🧘🏻

От пользователя @Alinochka

7 участников
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