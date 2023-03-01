Москва
Может сходим куда-нибудь?)
сходить на мероприятие
Я только не очень ходок, я на костылях.
Я только не очень ходок, я на костылях.
Концерт или стенд ап какой.
Лестницы не проблема.
Алкоголь без разницы
От пользователя @Shtosh
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