Я только не очень ходок, я на костылях. Концерт или стенд ап какой. Лестницы не проблема. Алкоголь без разницы

От пользователя @Shtosh

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