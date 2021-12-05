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От пользователя @MNIXenus

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Москва → Другое Я за душевные разговорчики

Москва → Другое Может кто-то хочет вместе изучать английский?

Москва → Другое Предлагаю сходить в музей-заповедник "Царицыно"

Москва → Другое Обсудить ваши идеи для развития приложения

Москва → Другое Познакомится с новыми симпатичными людьми

Москва → Другое Погулять по красивым местам или посидеть в уютном баре/ кафе

Москва → Другое Собираю классных ребят в одном месте 🫶😊

Москва → Другое Дискотека 90-х! В баре DISCO 90 в 30.12 23.00

Москва → Другое Шоппинг в ТЦ Гагаринский Аутлет 13:00, потом Праздненства в Мск 12-го

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