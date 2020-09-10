пообщаться

От пользователя @nhoodoo

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Москва → Другое Хочу сделать тебе разбор по матрице судьбы/совместимость в паре🥰

Раменское → Другое Общение с приятными людьми , которые осознанно относятся к миру

Магадан → Другое Просто пообщаться🫶🏼☺️

Москва → Другое Сходить на стендап, выставку, послушать джаз

Москва → Другое Шашлыки в загородном доме 13 МАЯ 🔥😼🥳Только адекватные и позитивные!

Москва → Другое Ищу единомышленника, чтобы вместе считать калории и худеть)

Москва → Другое Покидать друг другу мемы, пообщаться на различные темы

Москва → Другое Прогуляться по Москве сегодня вечером.

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