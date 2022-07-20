Москва
Может кто-то
прогуляться, перекусить
От пользователя @
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
Завершено и не хочу, чтобы тут оставалась тема
Москва → Другое
Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀
Москва → Другое
Прогуляться на свежем воздуху,поболтать,позагорать
Москва → Другое
Хотелось бы найти классных подружек
Москва → Другое
Прогулки, посещение достопримечательностей
Москва → Другое
Ищу подруг с которыми можно будет гулять, устраивать ночевки и тусить
Москва → Другое
Прогуляться
Москва → Другое
Поговорим о том о сём? Пиши, не стесняйся)🤡
Москва → Другое
Пропала подруга! Ищууууу
Москва → Другое
Прогуляться в осеннем парке
Москва → Другое
Ищу подруг
Москва → Другое
Найти подругу
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!