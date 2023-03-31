Москва
Можем потрепаться в телеге, а можем прогуляться. Больше слушатель.
пообщаться
От пользователя @Foxy_chemist
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Москва
Москва → Другое
В чем измеряется ваше время?
Москва → Другое
В выходные хочу прогуляться в Коломенском парке! Буду Рада компании ☺️
Москва → Другое
погулять по Москве,сходить на летние веранды
Москва → Другое
Ищу подруг✨
Москва → Другое
Культурное времяпрепровождение,новые знакомства
Москва → Другое
Прогуляться, перекусить
Москва → Другое
Погулять, поговорить , посмотреть что-нибудь интересное
Москва → Другое
Поговорим?
Москва → Другое
Найти подругу
Москва → Другое
Художница, ищу единомышлинеков для общения и возможно прогулок
Москва → Другое
Научиться танцевать
Москва → Другое
Ищу мотиватора
Хочешь найти новых друзей в городе Москва?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Москва, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!