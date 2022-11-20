Москва
Мото+стант (нач.), сноуборд. Компания для отдыха семьями, сын 8 лет.
другое
Также, 12-17 марта в Поляне, сноуборд, нужна компания для быстрой трассы и нач.фрирайда.
От пользователя @Nov7
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