Также, 12-17 марта в Поляне, сноуборд, нужна компания для быстрой трассы и нач.фрирайда.

От пользователя @Nov7

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