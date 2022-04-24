Ищу компанию за столик 3500 с человека

От пользователя @Irina123

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Москва → Другое Ищу весёлых и классных людей, для активного времяпрепровождения

Москва → Другое Прогуляться по центру Москвы

Москва → Другое Посидеть в кафе (чай/кофе и тд), поболтать

Москва → Другое Хочу подружиться и найти понимающих подругу или друга )

Москва → Другое Пообщаться, может и найти свою половинку

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