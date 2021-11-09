Москва
Москва, в ожидании поезда.

фото пользователя Rena
прогуляться, перекусить

С шести утра и до полвторого дня буду в Москве. Время пересадки.

От пользователя @Rena

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