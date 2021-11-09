Москва
Москва, в ожидании поезда.
прогуляться, перекусить
С шести утра и до полвторого дня буду в Москве. Время пересадки.
От пользователя @Rena
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