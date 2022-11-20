От пользователя @Keksik6776

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Москва → Другое Все мы ищем друзей, но не можем поддержать общение

Москва → Другое Пора выбираться на улицу! ☀️

Москва → Другое Ищу симпатичного парня чтобы составить мне компанию )

Москва → Другое Может поговорим?

Москва → Другое Просто по душам

Москва → Другое Веселых , приятных и дружелюбных людей в нашу дружную компанию. 21-35л

Москва → Другое Давайте соберёмся и поиграем в мафию?)

Москва → Другое Хочу собрать компанию, возможно с кем-то в дальнейшем подружимся 👀

Москва → Другое Буду рада новым знакомствам, гоу гулять,тусить

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